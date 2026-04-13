不棄養不搶養 虱目魚穩供價揚

林文達以自然生態方式養殖水產。（林文達提供）

記者蔡宗勳、林宜樟、丁偉杰、王善嬿／專題報導

受到漁村青壯人口外流、漁電共生、進口魚苗產量少等多重因素影響下，全台虱目魚養殖面積從高峰期一萬〇三七公頃縮減至去年五四四六餘公頃，漁民也有逢高搶養、逢低棄養的心態，導致價格像坐雲霄飛車，二〇二〇年前池邊價跌至每台斤廿元，二〇二三年三月出現每台斤七十五元天價，衝上十年高點，今年每台斤六十二元，價格穩定；專家分析，漁民養殖心態轉趨成熟，不會動輒搶養或棄養，讓國民美食可穩定價格，供應給消費者。

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自然生長 養成霸王級虱目魚

虱目魚養殖重鎮在台南、高雄及嘉義，年產量約五萬六千公噸，過去十年來養殖漁民見證產業興衰。業者林文達魚塭廣達約五公頃，深達六公尺，以前受供需失衡衝擊，六、七年來放任虱目魚自然生長，最近價格不錯打算收成，一捕撈又驚又喜，每尾虱目魚又大又肥，重達十餘台斤，如同「霸王級虱目魚」。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，虱目魚養殖八個月至一年可收獲，若超過十台斤重算大尾；虱目魚適合自然繁殖，若魚池面積大，生態豐富，可養得久。

養殖心態成熟 維持一定利潤

虱目魚價好，直接反應餐點價格。記者訪查嘉義地區物價，虱目魚粥一碗九十元、蔭瓜虱目魚肚便當一一〇元、乾煎虱目魚便當則要一八五元。在地林姓業者說，近三年虱目魚價格逐年上漲，生魚肚進貨價也從六十五元漲到九十五元，不含水電、瓦斯、人事、調味原物料等成本，賣虱目魚餐點，讓餐飲業者利潤從廿五元降至十至十五元。

林姓業者表示，虱目魚是「國民魚」，也是很多中南部民眾日常美食，想吃虱目魚的消費者，即使漲價仍會光顧。以往虱目魚頭較少人購買，近年愈來愈多餐飲業者推出滷虱目魚頭等料理，因價格便宜且適合配飯或下酒，讓消費者趨之若鶩。

嘉縣政府農業處漁業科長張建成認為，漁民養殖心態轉趨成熟，大多不會再逢高搶養，虱目魚養殖面積不至於因為價格上升就大幅增加，只要養殖供應量沒有異常增加，漁民仍可維持一定利潤。

林文達捕撈到重達十多台斤巨無霸虱目魚，親朋好友前來觀看。（林文達提供）

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