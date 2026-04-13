Q1旅宿稽查 非法日租套房北市410家最多／全國非法旅宿1715家 裁罰總額以台南772萬最高

台北市觀傳局今年元旦起，執行一次怠金再查獲違法即斷水電措施。（台北市觀傳局提供）

交通部觀光署公布今年第一季旅宿稽查結果，全國非法旅宿高達一七一五家，共開出二四一張罰單、開罰三六五四萬元，其中非法旅館中約七十三％為日租套房，達八六〇家，以台北市四一〇家最多，其次依序為台中市一八七家、高雄市一一三家；裁罰總額則以台南市七七二萬元最高。

台中187家居次 高雄113家

觀光署統計，今年一至三月全國合法旅館三二八〇家、合法民宿一萬二六九三家，但查獲非法旅館一一七四家（含日租套房），較前一年同期增加四十二家；非法民宿查到五四一家、比前一年同期減少四十四家。

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觀光署旅宿組長曹逸書分析，非法旅館增加，主要是都會區的日租套房增加；非法民宿減少，大多是地方政府稽查，導致業者歇業。

非法日租套房因未支付合法營運所需的消防、稅收及保險成本，能提供遠低於合法旅館的房價，對於預算有限的遊客具備極強吸引力。

曹逸書表示，非法日租套房多藏身在社區大樓或住宅中，對消費者保障而言，其消防設備及安全設備未經檢核，如果發生民事糾紛可能求償無門。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰提醒，日租套房可能對附近住家帶來干擾，並存在糾紛風險，建議民眾入住合法旅宿。

北市：裁罰後繼續經營即斷水斷電

針對非法日租套房數量最多，台北市觀傳局表示，今年截至三月底已裁處七十九次。為加強嚇阻效果，已修正「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，經處罰一次怠金卅萬元後仍繼續經營即斷水斷電。

台中市政府則說明，市府旅館業聯合稽查小組每週稽查旅宿業四至五天，亦透過警政合作及檢舉獎金等多元方式查緝。與去年相較，今年第一季日租套房已少十三家，減幅六．五％，展現成效。

高雄市觀光局表示，針對非法旅館及日租套房，市府均定期進行稽查，一旦查獲，依法處十至二百萬罰鍰並令歇業，情節嚴重者並斷水斷電。

南市：最高裁罰金額提高4倍

針對今年首季裁罰金額較高，南市觀旅局說明，主因係「發展觀光條例」裁罰標準已於去年十月修正，非法旅宿裁罰強度提高，第一級裁罰從五房以下裁罰六萬元，改為兩房以下即裁罰十萬元，非法旅宿最高裁罰金額從五十萬元提高四倍至二百萬元，南市仍有部分業者未完成歇業、轉型或合法申設程序，因而受罰。

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