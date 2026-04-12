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    首頁 > 生活

    北港水道頭園區 規劃辦遊程展覽

    2026/04/12 05:30 記者李文德／雲林報導
    北港水道頭園區已順利招租，因應白沙屯媽祖北港進香，縣府將先整理園區，因應香客休憩需求。（記者李文德攝）

    北港水道頭園區已順利招租，因應白沙屯媽祖北港進香，縣府將先整理園區，因應香客休憩需求。（記者李文德攝）

    雲林縣北港水道頭文化園區，今年一月原經營廠商不續約，經縣府重新上網招租後已順利標出，廠商將規劃引入旅行團走訪園區，更深入地方文化，預計下半年重新營運。另因應白沙屯媽祖十六日抵達北港朝天宮，園區已整理並申請臨時用電將開放給香燈腳休憩。

    水道頭文化園區占地一．二八公頃，一九三〇年建成，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水達一甲子以上，一九九七年停止營運，後由縣政府修復，園區更有縣定古蹟十角水塔、抽水機房、抽水井，還有歷史建築日式宿舍群。

    縣府文觀處長謝明璇指出，去年底原經營團隊租約到期，縣府重新上網招標，一家旅遊相關業者得標取得經營權，訂定三年租期，業者規劃引進餐飲業者進駐、販售文創、在地物品，也會定期辦展覽、規劃遊程，吸引遊客駐足，藉專業導覽人員詳細介紹水道頭園區。

    文觀處表示，目前得標廠商將陸續規劃進駐作業，屆時連同斥資八百萬元、四月底將啟用的新廁所也會交由業者維護管理，預計將在今年下半年度重新開幕。

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