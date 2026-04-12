斗南掩埋場清運 年底前封閉復育

斗南垃圾掩埋場內堆置2萬多噸垃圾，今年底前去化1萬多後要封閉植草復育。（記者黃淑莉攝）

雲林從去年開始全縣垃圾產出及去化達到平衡，縣府也逐步去化先前各鄉鎮掩埋場的堆置垃圾，其中斗南掩埋場堆置量近四萬噸全縣最多，衍生臭味、蚊蠅孳生等環境衛生問題，令人詬病，雲林縣環保局表示，場內裸露垃圾已清運中，且在今年底前會完成封閉復育，還給鎮民清新環境。

雲林全縣一年垃圾量約十三萬噸，因沒有垃圾焚化廠，須仰賴外縣市協助去化部分，其餘堆置在各鄉鎮市掩埋場或暫置場，最高峰全縣堆置十七萬多噸，這幾年縣府推動垃圾減量、引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）、「全移動式垃圾分選產製SRF系統」（MMT），加上有台塑六輕協助去化，去年初每日垃圾產出及去化已達平衡。

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環保局長張喬維表示，目前還有掩埋空間使用中的掩埋場有莿桐、土庫、東勢、褒忠、四湖、二崙，其他鄉鎮都是把垃圾暫置在掩埋場或轉運，環保局委託專業廠商引進移動式垃圾破碎處理設備，逐步去化暫置垃圾。

張喬維指出，古坑鄉已在上月底全部清光，斗南、元長、林內、西螺、崙背及北港暫置場，預計在今年底前陸續完成清運，其中，斗南掩埋場同步推動封閉復育計畫，經費六五〇〇萬元已獲議會同意，預計年底完成。

張喬維強調，斗南掩埋場封閉後，可解決異味與環境衛生問題，後續元長、崙背掩埋場也將在明年啟動封閉復育規劃設計。

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