東山龍眼花步道走讀 探訪焙灶寮

東山區公所在南勢里大洋聚落規劃一條龍眼花步道，舉辦漫遊東山活動，推廣農業觀光小旅行。（記者楊金城攝）

種植龍眼1350公頃冠全國 帶領遊客走進大洋聚落 觀察農作、品嘗風味餐

現在正是龍眼花季，種植龍眼一三五〇公頃全國第一的台南東山發展產業觀光，推廣山城文化與在地農業特色，東山區公所在南勢里大洋聚落規劃一條龍眼花步道，昨天舉辦「漫遊東山—走讀南勢．山城風土文化導覽」活動，吸引外地遊客走進大洋聚落，踏訪當地人文歷史、龍眼產業與自然生態，感受東山山城特有的風土魅力。

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東山咖啡、青皮椪柑也是東山知名農產，東山區長張政郎表示，走讀南勢只是試水溫，未來擬再規劃東山咖啡步道、青皮椪柑步道，加入導覽解說、體驗課程、採果的走讀小旅行，發展農業觀光、行銷農產。

步道導覽3.6公里 感受山城魅力

東山公所指出，東山是座藏著歲月記憶的山城，聚落長期以農業生產為主要生活型態。南勢里大洋聚落地形多為丘陵與山坡地，栽種龍眼與咖啡為主，並有地方特色的龍眼窯烘焙文化，形成兼具農業、生態與文化的山城農村景觀。每年三至四月龍眼樹開花時形成淡黃色花海，空氣中瀰漫著淡淡花香，吸引蜜蜂採蜜，也是龍眼蜜產季，形成當地特有的自然景觀。

走讀活動結合南勢里社區及東香貓咖啡園協辦，公所規劃大洋龍眼花步道導覽路線長約三．六公里，昨天帶領遊客深入南勢里大洋聚落，沿途觀察龍眼樹、咖啡樹及各類山區農作物，探訪龍眼焙灶寮，認識龍眼產業特色與農村生活樣貌，並品嘗風味餐，農遊小旅行獲得稱讚。

產業靠天吃飯 今年花開僅約5成

今年龍眼開花大約只有五成，疑因乾旱少雨所致，走讀也讓遊客了解龍眼產業靠天吃飯的特性。

張政郎說，透過走讀帶領外地遊客走入山城聚落，認識東山咖啡、龍眼產業與在地自然環境，結合文化、產業與觀光帶動地方發展、行銷農業。

此外，仁德文賢里桑椹產業盛極一時，公所昨天結合採果、手作和導覽推出親子農遊活動，六十位大小朋友同樂，成功行銷地方特色。

東山山區特有的龍眼乾焙灶，呈現當地龍眼產業文化景觀。（記者楊金城攝）

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