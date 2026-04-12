竹市課後照顧教師鐘點費 調升2成

新竹市府宣布114學年度第二學期起，兒童課後照顧教師鐘點費調升20%，每節最高480元。（記者洪美秀攝）

最高每節480元 330師受惠

新竹市政府指出，從一一四學年度第二學期起，調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班的教師授課鐘點費，從原本的三三六元調升廿％，最高可達每節四百八十元，國中小學將有三百卅名教師受惠，所需差額經費約一千兩百五十萬元，將由市府支應。

教育處表示，課後照顧班教師鐘點費調整後，國小約近四千三百多名學生及兩百卅名教師受惠，增加的教師鐘點費差額為七百五十萬元。國中小身障課後照顧班部分，約近九百多名國中小特教學生及一百名教師受惠，增加的教師鐘點費差額為五百萬元。依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節三三六元調整為四〇五元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。竹市考量實務需求，比照中央標準辦理，全台第一個推動此措施。

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此次調整後，兒童課後照顧班教師授課鐘點費提升為十六時前每節四〇五元，十六時後及延長課後照顧服務由原每節四百元調整為四百八十元，整體提升約廿％。期透過調整鐘點費，紓解各校兒童課後照顧師資招募困難情形，提升教師投入意願，穩定教學人力。

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