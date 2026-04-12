國1楊頭拓寬都計 竹市府未送出卻攬功

議員批高虹安市府效率差愛膨風 都發處︰等高公局完成書圖再報內政部

國道一號楊頭拓寬工程是攸關新竹交通發展的重要建設，新竹市議員曾資程近日審議市府提案發現，市府早在去年九月廿五日發布新聞稿稱這項都市計畫經竹市通過並送內政部審議，但實際上這份都市計畫根本未送出市府大門，批市府去年發新聞稿是攬功內宣，實際行政效率差，酸高虹安市府不會做事、只會膨風。

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市府都發處回應，此案是配合交通部高速公路局辦理「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」，由內政部交由市府協助辦理都市計畫個案變更程序。經竹市都市計畫委員會去年兩次會議審議通過，但因都市計畫變更涉及相關權益關係人，已簽會府內相關單位，將等高公局修正完成書圖後，再報內政部進行審議，並啟動後續用地取得等作業。

曾資程說，他兩度向都發處詢問進度，但得到的答案前後不一，一下說還在跟高公局與重劃會溝通，一下又說各局處法規還在會簽中。重點是此案的都市計畫根本還沒送出市府大門。從去年市府發布新聞至今已過半年，如今還未送到內政部，行政效率差且內部聯繫失靈。

他提到，去年接獲光埔二期居民陳情，千甲路內灣線兩側的八米計畫道路，實際卻只有三米寬，無法會車，甚至還是一條通往高速公路的無尾路，出入非常危險。經會勘，市府提出的改善方案，是希望配合屆時楊頭高架橋工程，利用橋下空間往北銜接千甲路，往南銜接水利路四六巷，如今都市計畫變更都還卡在竹市府內部。但當地居民卻每天要面對各種路況危險，到底市府還要拖多久？市民要的是能真正解決問題的能力。

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