桃市營養午餐補助金額 比雙北低

65元 與87、75元差太多

桃園市二〇二三年二月（一一一學年度第二學期）起實施公私立國中小學生營養午餐免費政策，目前一般學校每餐補助六十五．三元、偏遠學校則是六十九．三元，但民進黨市議員王珮毓調查，台北市每餐補助國小八十七元、國中九十二元，新北市預計每餐補助七十五元，都明顯高於桃市，「桃園市雖然起步較早，但餐費補助金額已經落後」。

「絕對不會讓孩子吃得比雙北市差。」市府教育局長劉仲成回應，桃市推動營養午餐免費政策迄今，已調增補助金額兩次，會逐年視物價波動等情形，修正調升補助金額；市府今年初進行學校午餐滿意度調查，學生對午餐的供應量與口味滿意度達九十五．八％、整體品質滿意度達九十七．六％，家長也對午餐口味清淡、不油膩且無負擔感到安心。

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教局：逐年視物價波動調整

王珮毓表示，市府推動營養午餐免費政策，帶動多個市縣跟進，值得肯定，但補助費用中有一元須用於午餐設備提升，扣掉之後，實際每餐補助六十四．三元、偏遠學校為六十八．三元，相較於雙北的補助金額，明顯較低，台中市補助每餐七十元，也比桃市高。

「雙北市與桃園市的物價沒差這麼多吧。」無黨籍市議員于北辰認為，雙北市的補助金額都高於桃市，且落差很大，他將提案建議市府增加補助營養午餐的預算。

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