通霄土石沖民宅 追查違規開發案

苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，通霄鎮通南里榮華社區發生土石沖刷衝入民宅之災情。（民眾提供）

苗栗縣於四日遭暴雨侵襲，通霄鎮通南里榮華社區發生土石沖刷衝入民宅之災情，經縣府相關單位勘查，不排除主因為社區後方土地違規開發所致。全案已由警方報請苗栗地檢署指揮，持續釐清相關違法情節及刑責，依法究辦。

四日暴雨襲擊苗栗縣，通霄鎮多處地區淹水，縣議員翁杰接獲榮華社區住戶陳情，指社區位處相對高處，從來不曾淹水，遑論出現土石沖刷衝入民宅之災情，地方質疑這次淹水是社區後方的違法土石堆置場破壞地貌違法開發所造成。

請繼續往下閱讀...

縣府接獲地方反映，八日邀集相關單位與警方到場勘查，發現現場有大量不明土石堆置，並有挖土機作業及土方外運等情形，涉違反都市計畫法等相關規定，且因地貌改變，疑為豪大雨期間造成土石沖刷衝入民宅之主因。

因此案場前經縣府多次裁處在案，仍未改善，縣府當日現勘後，除依法再裁罰，並令業者立即停工，另由警方依違反都市計畫法涉及刑事責任部分，將現場十名工作人員帶回警分局訊問，責令保管現場機具，並通知案場負責人到案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法