果嶺公園健行 小英：要運動來高雄

蔡英文（前排中）與賴瑞隆（前排右）、陳其邁（後排右二），到果嶺公園健走。（記者李惠洲攝）

前總統蔡英文卸任後持續活躍於社群平台，近來更頻頻與民進黨縣市長參選人一起爬山，變身為「登山界網紅」；昨早她南下高雄，但這回不爬山，而是由市長陳其邁、立委賴瑞隆陪同，一起到高雄最夯的果嶺自然公園健行並野餐，蔡英文熱情的逐一詢問沿途民眾是哪裡人，若是遇到外縣市的立即化身「高雄推廣大使」，喊話「要運動的都來高雄」。

一日健行兼野餐 陳其邁、賴瑞隆陪同

蔡英文日前接受賴瑞隆邀約，到高雄爬山，原先規劃要到柴山，在陳其邁建議下改到果嶺公園，原因是空氣比較流通。陳其邁打趣說「要順便驗收蔡總統這幾個月爬山的成果」，他也透露果嶺自然公園在整建時，親自來幾十次，「這裡的路閉著眼睛都可以走」。

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果嶺自然公園走一圈十八個洞，要走兩小時，昨天安排走九個洞；蔡英文稱讚這座公園很漂亮，沿途不少民眾高喊「小英，我愛妳!」走到一半，蔡英文更停下腳步，與家長及小嬰兒合影，展現親民作風，並喊出「這次路線安排的太短了!」

中途休息時，賴瑞隆端出蔡英文喜愛的滷鴨翅，並送上來自內門的新鮮香菜花生糖，讓嗜吃香菜聞名的她笑開懷，而非香菜派的陳其邁則露出逗趣表情，氣氛輕鬆愉快。

蔡英文昨天的「一日高雄」系列行程，下午則由賴瑞隆陪同，前往重新開幕的大立百貨空中樂園、蚵仔寮漁市參觀，儼然是另類的輔選。

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