高雄「鮮削鳳梨」超市上架 目標賣30萬桶

透過林智鴻（中）牽線，高雄優質漁產將外銷美國百年歷史的亞洲超市「宇和島屋」。（記者葛祐豪翻攝）

連續4年 現採金鑽鳳梨即開即食 整體銷量連年倍增 平均日銷5千桶

高雄農業局連續四年攜手全聯推出經典熱銷商品「鮮削高雄鳳梨」強勢上架全台門市，並於四月十日至四月十六日推出限時優惠檔期，以即開即食的便利形式，讓消費者輕鬆品嚐，今年銷售目標上看卅萬桶 。

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全台門市 10至16日推優惠檔期

高雄鳳梨在每年三至六月進入產期，高雄農業局指出，高雄鳳梨種植面積約為一四二七公頃，為全台第三大產區，今年鳳梨整體產量約五萬公噸，農民在栽培技術與品質控管上持續精進，使果實不僅外觀飽滿、口感果肉細緻、風味層次分明，濃郁的甜度完美展現。

全聯表示，高雄鳳梨的優質口味與品牌形象深植人心，已連續四年與高雄農業局合作行銷高雄鳳梨，每年推出的桶裝鮮削截切鳳梨皆大獲好評，平均每天要賣至少五千桶，整體銷量連年倍增，預估今年產季將備貨約卅萬桶。

適合上班族 當餐後水果、點心

全聯強調，此次上架的「鮮削高雄鳳梨」，每桶重量約四百公克，主打鮮削、即買即食的便利特色，特別適合忙碌的上班族，無論是作為餐後水果、下午點心，或搭配優格、沙拉，都能輕鬆享受天然的香甜風味。

桶裝截切鳳梨採用當季現採高雄金鑽鳳梨，透過專業加工廠在冷鏈環境中完成削皮、截切、包裝，處理過程中不僅完整保持新鮮，營養價值更是絲毫不流失。

全聯更於四月十日至四月十六日推出單桶六十九元、兩桶一二九元的限時優惠價。此外，在大全聯亦同步上架，也推出高雄鳳梨季的試吃活動。

林智鴻助漁產銷北美「宇和島屋」

此外，高雄優質水產透過民進黨市議員林智鴻牽線，海洋局、梓官區漁會與在地優質漁產業者，啟動三千二百萬上架北美旗艦超市「宇和島屋」的漁產外銷計畫，前天舉行封櫃儀式，高雄漁產成功插旗美國西北太平洋市場。

林智鴻說，高雄作為海洋首都，不應僅止於傳統捕撈，更應透過產值極大化與品牌國際化，讓優質漁產在美國通路脫穎而出；海洋局長石慶豐則強調，未來將針對各漁會不同的產品特色，進行精準行銷，整合高雄在地優質海產資源，提升產業競爭力並推廣至國內外市場。

高雄「鮮削鳳梨」全聯上架熱銷。（高市農業局提供）

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