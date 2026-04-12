大鵬灣帆船生活節 「比基尼」鋼鐵人開場

大鵬灣帆船生活節今年請來國內知名女性鋼鐵人著比基尼開場，是辣翻全場。（記者陳彥廷攝）

Peggy表演騰空翻轉 火辣身材展現力與美 嗨翻全場

「大鵬灣帆船生活節」活動昨天在大鵬灣濱灣之心熱鬧登場，大鵬灣為全台第一個可合法營業「水上鋼鐵人」的開放水域，鵬管處特別請來女性鋼鐵人Peggy擔綱開場表演，她穿著比基尼隨著水柱在空中舞動，火辣身材，嗨翻全場。

請繼續往下閱讀...

「大鵬灣帆船生活節」今年邀請南韓超人氣IP「Kakao Friends 」進駐，超萌角色化身水手進駐大鵬灣，尤其濱灣入口的超大型萊恩充氣公仔宛如新地標，吸引親子到場打卡，成為兼具運動能量與生活美學的海陸樂園，甚至有鐵粉帶著萊恩及春植的玩偶遠從台中前來追星。

人氣IP「Kakao Friends 」化身公仔

鵬管處昨天邀請國內知名女性水上鋼鐵人Peggy到場表演，她穿著比基尼和她在碧海藍天下高速馳騁、騰空翻轉，精實身材展現的極致力與美，帶動全場氣氛。

遊客吳姓夫妻檔說，因為得知有「Kakao Friends 」進駐，特地到大鵬灣國家風景區遊遊，除到東港魚市場嘗鮮黑鮪魚外，也藉此機會到處走走，好好認識大鵬灣。

規劃兒童劇場 首推日落寵物瑜珈

鵬管處長王玟傑說，大鵬灣水域所進行的無動力帆船繞灣賽今年共有二百五十二名選手參賽，並延續往年深受好評的親子元素，規劃了兒童劇場、水池遊戲區，還有首度推出的「日落寵物瑜珈」，歡迎民眾帶著毛孩在夕陽餘暉下享受療癒時光。

重型帆船橫渡小琉球 下週六登場

鵬管處表示，眾所矚目的重型帆船橫渡小琉球活動將在下週六﹙十八日﹚登場，將集結特色美食及文創品牌，並安排歌手與表演團隊在海風陪伴下接力演出，活動即日起至二十日，歡迎民眾前來渡過最「chill」氛圍的大鵬灣帆船生活節，更多活動資訊，可至「二〇二六大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。

無動力帆船繞灣賽，百帆齊發的場面壯觀。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法