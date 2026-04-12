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    首頁 > 生活

    《曾捐上億房產給新竹家扶》徐雲林夫妻退休 展開全國家扶捐錢之旅

    2026/04/12 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻，搭乘大眾運輸工具展開全國家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心，並捐款一萬元。（彰化家扶中心提供）

    來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻，搭乘大眾運輸工具展開全國家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心，並捐款一萬元。（彰化家扶中心提供）

    來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻，卅年前捐出上億價值的房產，給新竹家扶中心作為服務處，退休之後捨棄環遊世界的邀約，決定搭乘大眾運輸工具展開全國家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心，並捐款一萬元。

    彰化家扶中心公關專員林滿麗指出，徐雲林夫妻穿著非常樸實，兩人揹著小包包，日前出現在彰化家扶中心和美館大廳，她上前打招呼，才知兩人是專程從新竹坐火車，再轉公車來捐錢。

    搭乘大眾運輸 首站到彰化

    林滿麗指出，徐雲林年幼喪父，由阿嬤徐黃貴妹帶大，因自家竹筍園土地與人合建，分到一、二樓約三百坪空間，加上旁邊的空地一百多坪，一九九六年得知新竹家扶空間不足，且募款遷居不易，夫妻倆與阿嬤決定捐出市價上億元的房產給新竹家扶。

    捨棄朋友環遊世界邀約

    林滿麗說，徐雲林本來是藥劑師，認識當護理師的妻子，為了就近照顧阿嬤，改到燈管工廠上班，兩人退休後，朋友找他們搭郵輪去環遊世界，但兩人決定省下這筆錢，幫助家扶兒，親自走訪全國家扶每一個據點捐錢，展開兩人專屬的家扶之旅，這份大愛讓彰化家扶主任王震光與同事無比佩服與感動。

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