小半天媽祖 守護鹿谷山林逾300年

南投縣鹿谷小半天天林宮，是台灣少見的山林媽祖信仰象徵。（天林宮提供）

四月各地媽祖遶境祈福活動陸續登場，宣揚媽祖信仰文化。台中警方製作白沙屯媽祖進香可愛版交通導覽地圖，大甲鎮瀾宮媽祖則將登上以細藤編製的華麗新神轎南下進香，而南投鹿谷天林宮也吸引電視台前往拍攝小半天媽祖故事。

魏哲家老家也在竹林村

南投縣鹿谷小半天竹林村是台積電董事長魏哲家的老家，當地天林宮奉祀的媽祖有三百多年歷史，是台灣少見的山林媽祖信仰象徵，除每年固定在村內舉辦遶境祈福活動，因流傳許多神蹟，最近吸引電視台劇組前往開拍小半天媽祖的故事，呈現山林中獨具特色的宗教文化與人文風貌。

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台灣少見山林媽祖信仰

地方盼透過戲劇詮釋，讓深藏山林的百年信仰被更多人看見，也藉此帶動地方文化與觀光發展。

此外，國內宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，將於十二日深夜出發，進香路線行經台中市，由於路線非固定，清水與烏日警方除將實施彈性交通管制，烏日警分局也特別製作超可愛版交通導覽地圖，以柔和色彩與卡通風格呈現，將鑾轎行進路線、封閉區段與替代道路具象化，引導車輛改道。

而大甲媽祖南下進香預定十七日啟程，鎮瀾宮委由鹿港匠師以細藤編製神轎，已完成「淨轎」儀式，讓大甲媽今年登上全新神轎前往新港，華麗神轎將成為進香亮點。

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