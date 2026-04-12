大里邊坡被亂倒 民促快清除

台中市大里區旱溪舊河道邊坡被傾倒大量廢棄物，甚至搭建「神秘平台」刻意掩蓋。（中市議員張芬郁服務處提供）

台中市大里區旱溪舊河道邊坡被傾倒大量廢棄物，甚至搭建「神秘平台」刻意掩蓋，居民擔心雨季來沖進河道，且又發現新增廢木板材等，要求環保局說明清除時程，環保局稽查大隊近日再次派員稽查表示，將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

憂心垃圾沖進旱溪舊河道

地方人士指出，早在去年起就發現有不明車輛頻繁進出，不時飄出焚燒異味，直到今年春節前後更傳出施工聲響，居民起疑查看，才驚覺邊坡已鋪上水泥並架設平台，下方竟堆置數量驚人廢棄物，甚至還設有簡易廁所，疑直接將糞水排入溪床，環境污染問題嚴重。

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中市環保局已再派員稽查

市議員張芬郁接獲陳情介入調查指出，早在三月就已蒐證並由警方移送地檢署偵辦，但近期又發現新增廢棄木板，最迫切訴求就是「何時能清乾淨」，台中市環保局稽查大隊表示，已於九日再次派員到場查察，目前全案已由檢察官指揮調查，後續將正式行文地檢署，確認現場廢棄物若無證據保全必要，將立即要求相關行為人清除並恢復原狀。

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