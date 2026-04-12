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    首頁 > 生活

    塑膠袋漲價 中市鼓勵二手袋循環使用

    2026/04/12 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    政府鼓勵民眾自備環保容器採買。（中市環保局提供）

    政府鼓勵民眾自備環保容器採買。（中市環保局提供）

    國際塑膠原料價格上漲，過去傳統市場隨手可得的塑膠袋如今身價翻倍，不少店家反映塑膠袋進貨困難、成本增加，也考驗消費者長期習慣由店家提供提袋的消費模式，台中市環保局今年結合福安、東光及南屯等三處公有零售市場配合展開六場次巡迴設攤活動，宣導從源頭減塑提升環保效益。

    塑膠袋等包材價格上漲，養成部分民眾自備購物袋習慣，不再向業者主動要求提袋；而傳統攤商過去顯少有塑膠袋加價購，現在也有零星攤商提供購物袋要加購一元，民眾仍會乖乖買單。

    276處回收站 取用也可捐袋

    為減少使用塑膠袋，環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋，省荷包又環保；若臨時有購物袋需求，可至市場、量販店、藥局及超市等二七六處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收。

    環境部資源循環署近期也推出「袋袋相傳」二手袋循環平台（網址：https://sup.moenv.gov.tw/Page/rebag），歡迎有捐袋意願者或有二手袋需求商家，可上該平台了解及登錄，讓資源循環共享不浪費。

    自備環保袋消費 可換宣導品

    環保局四月十八日在福安公有市場設攤活動，自備環保袋或環保容器至市場消費盛裝，或捐出家中閒置乾淨堪用二手環保提袋或紙提袋（至少A4大小），即可到設攤處兌換限量宣導品，包括在東光、南屯市場分別在五到九月都有設攤，活動期間環保局也推出臉書打卡加碼抽獎活動。

    台中第五市場自治會長、在市場經營丸東商號老闆李西東直言，自從美伊戰開後塑膠袋價格幾乎是週週漲價，已經漲價五成至一倍，包括一次性的塑膠蓋、塑膠盒也漲價好幾成，憂心再漲下去，會有商家以塑袋漲價為由，變相漲價商品。

    台中市設有「二手袋循環回收站」。（記者蔡淑媛攝）

    台中市設有「二手袋循環回收站」。（記者蔡淑媛攝）

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