何欣純、蕭美琴同框 走訪馬場、穀倉

特教班學生阿戟騎馬復健，副總統蕭美琴陪同立委何欣純鼓勵阿戟加油。（記者張軒哲攝）

「純琴姊妹」了解適應性馬術推動、關心文資保存再利用 江啟臣連趕3場健行

民進黨立委何欣純參選台中市長迎戰強敵立法院副院長江啟臣，繼前總統蔡英文至台中輔選後，十一日下午副總統蕭美琴至台中，「純琴姊妹」同框，先後走訪神岡區靝氣馬場與潭子農會穀倉，了解適應性馬術推動、兒童早療及身心支持，也關心地方文化資產保存與再利用進度；江啟臣昨日一連參與三場健行活動，將打造台中成為健康旗艦城。

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腦麻兒騎馬復健 蕭鼓勵、加油

豐原國小特教班五年級阿戟罹患重度腦麻，他四歲開始至神岡區靝氣馬場，騎馬復健，昨日下午蕭美琴到訪，她稱讚阿戟一身勁裝非常帥氣，要他加油，阿戟開心回應謝謝，互動溫馨。

何欣純說，這趟走訪不只是認識自然馬術，更看見動物陪伴、身心支持的溫暖力量；未來希望讓更多家庭了解馬術教育、適應性運動及友善共融的重要性，讓孩子在更多元支持系統中成長。

蕭美琴隨後陪同何欣純至潭子農會，參觀甫修復完成的潭子農會穀倉，兩人傍晚也出席「台灣專科護理師學會會員代表大會暨學術研習會」。

何爭取補助 潭子農會穀倉修復

何欣純表示，潭子農會穀倉具高度文化資產價值，年久失修，毀損情況嚴重。為推動修復再利用，過去她在中央全力支持相關補助投入逾億元，以及地方政府和農會各編列配合款共同將這座珍貴穀倉重現風華。

何欣純說，這次參訪看見動物陪伴、公益實踐與地方創生的力量，未來盼讓更多人重視友善共融、文化保存與在地發展。

江啟臣十一日一連參與三場健行活動，包含「台中市萬人健行活動」、「台中市健行登山委員會—親子健行」以及「南區健行運動大會」。江啟臣表示，揮別前幾天的降雨，台中迎來舒適的好天氣。這樣的日子，就是最適合走出戶外的「Walking Day」！自己會一步一腳印，打造台中成為健康旗艦城，走向更健康的城市，一起邁向更幸福的未來。

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