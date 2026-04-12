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    首頁 > 生活

    基隆黑鳶腳纏釣線落海獲救 成功野放

    2026/04/12 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    在基隆望海巷漁港救援上岸的黑鳶體力已恢復，於潮境公園野放重回天空。（基市府提供）

    在基隆望海巷漁港救援上岸的黑鳶體力已恢復，於潮境公園野放重回天空。（基市府提供）

    四月三日一隻基隆市鳥黑鳶（俗稱老鷹），雙腳被釣魚線纏繞，在基隆望海巷漁港的海面上載浮載沉，經市府動保所動保人員和娛樂漁船協助救援上岸，送草山猛禽中心照顧，黑鳶已恢復體力，動保所人員將牠帶到潮境公園的草原野放，黑鳶奮力飛向天空回到大自然，這也是動保救援人員首次在海上救起黑鳶。

    民眾三日下午在望海巷漁港發現海面上有隻黑鳶載浮載沉，市府產發處動保所請娛樂漁船船東協助，從海面及陸上救援落海的黑鳶。

    動保人員將黑鳶撈上岸後，發現牠腿部纏繞著釣線，懷疑是捕魚時纏上，身體羽毛也濕了，飛不起來，動保人員剪除黑鳶身上釣線，初步檢查沒外傷，只是體力虛弱，送往草山猛禽中心檢查治療，經猛禽研究會照養後，黑鳶迅速恢復活力，經野放試飛訓練，並在黑鳶身上裝上發報器，帶到潮境公園野放，動保人員說，看到黑鳶再度展翅飛回天空，真是太感動了。

    動保所表示，民眾若發現受傷動物可撥打一九九九市民專線，動保所提供廿四小時動物救援服務，收到通報後便可即時展開救援。

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