可早期偵測漏水 基隆銘傳國中抓漏發明奪金

基隆銘傳國中學生呂緹嫣（左起）、賴容瑢、曾紫晴發明電阻式漏水警示系統，獲得IEYI世界青少年發明展金牌。（基隆市教育處提供）

IEYI世界青少年發明展獲1金7銀10銅 學生︰觀察民宅漏水獲靈感

基隆市在「二〇二六年IEYI世界青少年發明展」奏捷，獲得一金、七銀、十銅牌，其中銘傳國中學生觀察生活中基隆漏水嚴重，研發「電阻式漏水警示系統」，有助多雨的城市基隆早期偵測出漏水加以改善，獲得金牌獎。

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電阻式漏水警示系統 揪問題省荷包

IEYI世界青少年發明展強調跨領域整合與解決生活問題能力，學生從觀察生活需求出發，透過科學原理、工程設計與創意思考提出具體方案。

銘傳國中三位學生呂緹嫣、賴容瑢、曾紫晴共同研發「電阻式漏水警示系統」獲得金牌獎，學生發明的靈感，來自於觀察到民宅漏水問題常因未能及時發現而造成重大財產損害，對生活造成影響，因此利用水的導電性搭配放大電路，設計出早期偵測系統。

研發過程中，學生一度在水管接頭的偵測技術上遭遇瓶頸，經指導老師建議下，嘗試以導電銅漆包覆接頭外部，克服難題，成功提升裝置穩定度。學生表示，這段從迷惘到成功的歷程，讓她們學會了團隊合作與解決問題的能力。

此外，基隆商工「環保尖兵」、銘傳國中「電子公車感應站牌」及安樂高中的「MosQuitLove紋戀終止器」都獲得特別獎。

基隆市教育處長徐嬿立表示，基隆推動創客教育，除建置創客教室、透過教學補給站等計畫，補充雷雕機、紙雕機、3D列印機、創意積木等相關設備，讓學生可以有發揮創意的空間，近年來基隆學子多次從國際發明賽事中脫穎而出，其中有的作品受到廠商青睞討論商品化，也有申請多項作品專利。

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