北市「狗狗春遊趣」闖關 逾百飼主交流

台北市政府昨舉辦「狗狗春遊趣」活動、超過百位爸媽帶著毛小孩，挑戰趣味關卡。（記者孫唯容攝）

響應國際寵物日，台北市政府昨舉辦「狗狗春遊趣」活動，在景勤狗活動區辦理飼主互動體驗，現場聚集超過百位爸媽帶著毛小孩一同挑戰四項趣味關卡，氣氛活絡。台北市長蔣萬安自稱是「狗派」，養過柴犬、喜樂蒂、哈士奇，活動過程中與毛孩開心互動、交流。

蔣萬安與兩隻導盲犬「索爾」Thor、「星爵」Quill一同體驗搭乘捷運，隨後轉乘公車來到景勤狗公園。蔣萬安表示，狗狗春遊趣活動已邁入第四年，一路上看到很多毛孩子，希望讓很多毛孩可以體驗搭乘大眾運輸的樂趣，也讓所有毛爸毛媽帶著孩子，享受搭乘友善的空間跟環境。

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台北市動保處長陳英豪表示，目前北市共有廿二座狗公園，而第廿三座內湖寶湖狗運動公園即將在五月啟用，而位於松山區的交五、交六公園，預計將規劃新的狗活動區，分為大型犬、小型犬兩區域，鄰近松山車站，希望給毛孩爸媽在北市有更多遛狗、放電的選擇。

北市有廿條寵物友善公車路線，搭乘時不需全程抱著毛孩，也不需關在籠內。（記者孫唯容攝）

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