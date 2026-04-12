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    首頁 > 生活

    《敲碗北捷貓咪友善列車》獸醫︰貓易緊張 帶搭列車違天性

    2026/04/12 05:30 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導

    台北捷運響應國際寵物日，昨僅推出一日限定狗狗友善列車，讓其他寵物飼主很有意見。台北捷運公司表示，過去曾規劃貓狗友善列車，但徵詢專家後，考量兩者天性、對環境壓力適應不同，所以後續僅規劃狗狗列車。市長蔣萬安昨表示，擔憂貓咪怕生緣故，未來會跟捷運公司深入評估。

    蔣萬安︰與北捷深入評估

    獸醫師楊靜宇認為，多數貓咪外出容易緊張，甚至可能因此身體不適數日，不太適合，如要開放也一定要與不同寵物分流；相較之下，兔子就比較適合帶出門；爬蟲類寵物因不是社交動物，搭車可能也不會特別享受。

    台北市動保處長陳英豪也說明，貓咪確實天性怕生，願意出門貓咪佔少數，至於有特寵飼主也希望能響應活動，陳說，由於特寵類別廣泛，像是蜥蜴、蛇類，是否會造成其他民眾恐慌，都需慎重考慮。

    楊靜宇表示，狗狗跟貓咪天性截然不同，狗是跟著人類走的，只要主人在旁、有人陪伴就會感到很安心；但貓科動物通常比較「戀家」，需要待在一個讓牠安心的地方，只要出門就會感到很緊張，過去曾看過有貓咪出門看診，緊張到流口水，甚至回家後連續嘔吐好幾天，因此帶貓咪搭列車基本上有點違反牠的天性，比較例外的可能是神經比較大條的緬因貓或藍貓等。

    蔣萬安昨出席「狗狗春遊趣」活動，自曝是「狗派」人士，養過柴犬、喜樂蒂、哈士奇，針對有貓咪飼主、特寵飼主也希望帶毛小孩上捷運，他說有徵詢過專家學者，一開始考量貓咪怕生才未納入，未來會跟捷運公司深入評估。

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