《國際寵物日》進出站須關籠 北捷「狗狗列車」遭怨不夠友善

國際寵物日，北捷推出狗狗友善列車，台北市長蔣萬安（左二）牽著導盲犬體驗搭乘。（記者方賓照攝）

紅線開放16班次 假日人潮多 許多毛孩免關籠也無法落地 飼主被迫抱整路

昨天四月十一日是國際寵物日，台北捷運推出狗狗友善列車，狗狗搭車可免關籠放風。不過，活動也引發民眾討論，有養貓飼主認為，只有狗專用的列車根本不夠友善，直接到北捷臉書粉專敲碗，「貓貓不行，一點都不友善！」、「可以上貓貓嗎？」、「可以上蛇蛇嗎？」另外，由於北捷規定進出站仍要關籠，也讓許多飼主卻步，有民眾建議可比照寵物展設置專用通道進站，否則到車廂才放出來沒什麼意義。

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民眾建議比照寵物展 設專用通道

此次北捷規劃四部狗狗友善列車，於下午一時左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛十六個班次；市長蔣萬安也牽著惠光導盲犬學校的訓練新生、年僅一歲的「索爾」Thor體驗。

不過適逢假日，列車人潮眾多，蔣萬安一上車立即擠爆車廂，導致其他民眾的狗狗即使免關籠也無法落地，不得已抱整路，也有其他飼主反映，在台北車站、中山站上車，人潮本就眾多，即使毛小孩可落地，但旁邊站滿民眾，讓狗狗可以站的空間很小。

民眾康小姐帶著黑柴「蛤罵」，從淡水站至台北一 〇一站，坦言「移動有點困難」，但上車時都很順利。其餘民眾也抱怨想下車、太擁擠，更有飼主抱著自家柴犬整路，無法鬆手。民眾林小姐說，從台北車站上車人潮眾多，但乘客對毛小孩都很友善，有禮讓一些空間。民眾張先生認為，友善毛小孩與飼主列車應與普通乘客分流。

飼主︰到車廂才能落地不算真友善

不過，即使搭乘狗狗友善列車，狗狗進站時仍需符合規定置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後則要全程配戴胸背帶及牽引繩。此外，大型寵物車（座艙長＋寬＋高總和約一七六至二二〇公分）則須於開放時段及指定車站，購買八十元人車合一的「攜帶寵物車單程票」。

「什麼叫友善？就是不要推車、不關籠。」民眾張小姐說，到車廂內才能讓狗狗落地，不算真正友善，她以寵物展為例，展方會專設一條通道讓狗狗入場，北捷可考量類似做法，與一般乘客區隔，否則一樣坐著 推車到車廂才出來，沒什麼意義。民眾李小姐也認為，狗狗要頻繁進出箱籠還是會感到不便。

昨搭乘友善列車 多數為中小型犬

記者昨日現場觀察，搭乘列車的狗狗並不算多，一節車廂約一至兩隻，且幾乎都是中小型犬，或許也與關籠相關規定有關。

響應國際寵物日，北捷推出一日限定狗狗友善列車，狗狗在列車上可不必關籠。（記者甘孟霖攝）

響應國際寵物日，北捷推出狗狗友善列車，昨搭乘的多數為中小型犬。（記者甘孟霖攝）

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