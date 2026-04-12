國1甲動土 林口至桃機將省15分鐘

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政等主持國一甲線動土典禮。（記者謝武雄攝）

交通部高速公路局昨天舉辦國道一甲動土典禮，行政院長卓榮泰也出席，他表示，未來將可紓解國道二號和台四線壅塞，還能與國道一號及台六十一線形成完整高快速路網，預計於二〇三一年完工，將縮短台北、林口至桃園機場五公里路徑，節省十五分鐘，並可分流國道二號約廿％的車流，紓緩桃園機場旅運、提升台北港自由貿易港區競爭力。

紓解國2、台4線交通負擔

交通部次長陳彥伯表示，桃園機場每年旅次已超過四八〇〇萬人次，目前第三航廈正在建造中、預計明年底完工，還有第三跑道準備要建設外，再加上航空城開發計畫，因此急需推動國一甲紓解國道二號及台四線的交通負擔。

請繼續往下閱讀...

銜接國1與台61線 完備路網

目前桃園國際機場、貨運園區及自由貿易港區對外聯繫道路主要依賴國道二號、台四線及市道一〇八線，各級道路可改善程度有限、需求又不斷增加，導致交通服務水準日趨惡化，因此桃園機場北側亟需建立一高快速道路，將國道一號及台六十一線快速公路相銜接建構更完備的區域路網。

陳彥伯指出，國一甲完成後，可與國道一號及台六十一等形成完整高快速路網，除提供桃園機場往返台北港的雙港貨運，強化桃竹苗大矽谷整體廊帶運輸效能外，民眾可透過國一甲銜接台六十一線，往北也可直達淡江大橋及淡水等北海岸地區。並於國一桃園交流道北入匝道增設銜接五楊高架的匝道，另建置航空城及自由貿易區貨運站專用物流聯絡道。

全長約11公里 總經費805億元

高公局說明，國一甲線新建工程計畫總經費八〇五．八六億元，全長約十一公里，第一標工程昨天舉辦動土祈福典禮，第二標及第三標已在近期決標，將在今年陸續開工，預計於二〇三一年完工。

國道一號甲線路線圖。 （高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法