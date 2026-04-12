猴硐貓村 4貓遭噴辣椒水引眾怒

猴硐貓村的貓咪遭人噴辣椒水，造成眼睛和身體不適。 （新北市動保處提供）

新北市瑞芳區猴硐貓村，貓咪慵懶或躺或走，與民眾親近互動，假日有許多民眾到貓村來看貓咪，十分療癒。但十日傍晚傳出有四隻貓咪被人噴灑辣椒水，眼睛及臉部不適，引起公憤，動保單位已掌握影像報警處理。

動保單位掌握影像 警方正釐清身分

新北市動物防疫保護處長楊淑方指出，十日下午四點至五點之間，猴硐廣場及貓公所後門，疑似有人拿辣椒水對著貓咪臉部直接噴灑，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現有四隻貓咪的眼睛不適、無法睜眼等情形。獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後明顯好轉，目前進食正常、狀況穩定。

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民眾或遊客得知貓咪被噴辣椒水傷害，都很氣憤，大罵真是太惡劣，不管人還是動物都是有生命的，除非牠有攻擊人，但這裡的貓咪都很溫馴親民，怎麼可以傷害牠們！還有民眾說欺負虐貓的會下地獄，也有人說去年就聽說有人惡意傷害貓咪。

楊淑方表示，現場已保全監視畫面及相關證據，報警處理，警方正持續釐清身分。楊淑方指出，故意以辣椒水傷害貓咪，已違反《動物保護法》，若造成動物死傷，最高可處二年以下有期徒刑、二百萬元以下罰金。

當地光復里長周晉億說，光復里環境都整理很乾淨，希望民眾不要虐貓之外，也要把垃圾帶走。

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