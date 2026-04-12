造船職人飛行夢 陳士鉅復刻隼式戰機

曾任職於造船廠、精通木工的陳士鉅，用雙手實現小時候對飛行的憧憬，打造一架1比1的「隼」式戰機。（黃姓讀者提供）

宜蘭三星安農溪附近一處恬靜民宿，庭院放置一架巨大戰鬥機，是按一比一、純手工打造的日本「一式戰鬥機」（隼），為職人陳士鉅耗時二年、打入三萬多顆鉚釘的心血結晶。曾任職於造船廠、精通木工的他，用雙手實踐小時候的飛行夢想。

「船和飛機的構造其實很像，都有縱向龍骨與橫向隔框。」陳士鉅說，即便未受過專業航太訓練，但憑藉職人直覺與造船背景，跨界挑戰難度極高的鋁合金板金技術，自學AutoCAD將平面三視圖轉為立體工程圖，並委託雷射切割，開啟了「一個人的造飛機計畫」。

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他說，復刻過程中最艱鉅的，莫過於機身的流線曲面，要將鋁合金板敲打成完美「球面」，必須在牛皮沙袋上反覆手工膠槌敲擊，再利用台灣罕見的「輪板金機」精密滾壓，只要力道稍有偏差，整塊鋁板就得報廢。

陳士鉅也堅持比照實機打造，機身手工打入三萬多顆平頭拉鉚釘，完成度約八成，儘管投入數十萬元的材料費與無數工時仍甘之如飴，他希望將復刻戰機，放入整修後的歷史機堡中。

他說，宜蘭擁有全台保存最完整的十四座歷史機堡，期盼透過自己的雙手，讓更多人了解航空歷史，為宜蘭的文化資產注入新的生命力，「如果民眾走進機堡，親眼看見一比一的飛機，那種歷史臨場感是無法取代的！」

陳士鉅用雙手實現小時候對飛行的憧憬，打造一架1比1的「隼」式戰機。（陳士鉅提供）

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