教職員也禁用 學者籲打造無手機校園

隨著智慧型手機普及，學生在校使用手機如何規範，已成各國教育政策焦點。（資料照）

英國近年推行 降低網路霸凌風險 已成各國重要參考

校園是否應限制學生使用手機？國家教育研究院副研究員王淑貞表示，英國近年推動「無手機校園」政策，學校必須依學生需求，訂定簡單明確規範並公開資訊，教職員也不得在學生面前使用手機，對違規行為採取符合比例原則處置，以打造安全、不受干擾的學習環境，同時降低網路霸凌風險，已成各國重要參考。

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二〇二〇年調查，台灣九十一．九％國中生有手機，平日平均使用約三小時，高中職生平日使用約五小時，假日約七小時。我國教育部規範國中小學生在校時，原則禁用手機。

德國Bitkom數位協會調查顯示，約十六％的兒童與青少年曾在網路上遭受辱罵或霸凌，另有八％曾收到威脅訊息。

資訊氾濫 影響批判性思維培養

王淑貞表示，資訊氾濫會影響學生批判性思維的培養，過度依賴社群媒體易沉浸於虛擬世界，恐削弱現實人際互動，甚至產生類似「電子成癮」現象，適度降低手機使用，有助學生投入同儕互動與正向發展。

入校統一保管 向學生說明益處

王淑貞指出，英國教育部推動校園無手機環境採多元管理方式，包括全面禁止攜帶手機到校、入校後統一保管，或放置於專用收納設備，上課期間不得取用，建立完善保管機制，同時學校需向學生說明限制手機的原因與益處，協助理解無手機環境對學習與人際互動的正面影響，而非僅以禁止作為管理手段，透過持續引導，培養學生自律能力。

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