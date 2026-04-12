為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教職員也禁用 學者籲打造無手機校園

    2026/04/12 05:30 記者林曉雲／台北報導
    隨著智慧型手機普及，學生在校使用手機如何規範，已成各國教育政策焦點。（資料照）

    隨著智慧型手機普及，學生在校使用手機如何規範，已成各國教育政策焦點。（資料照）

    英國近年推行 降低網路霸凌風險 已成各國重要參考

    校園是否應限制學生使用手機？國家教育研究院副研究員王淑貞表示，英國近年推動「無手機校園」政策，學校必須依學生需求，訂定簡單明確規範並公開資訊，教職員也不得在學生面前使用手機，對違規行為採取符合比例原則處置，以打造安全、不受干擾的學習環境，同時降低網路霸凌風險，已成各國重要參考。

    二〇二〇年調查，台灣九十一．九％國中生有手機，平日平均使用約三小時，高中職生平日使用約五小時，假日約七小時。我國教育部規範國中小學生在校時，原則禁用手機。

    德國Bitkom數位協會調查顯示，約十六％的兒童與青少年曾在網路上遭受辱罵或霸凌，另有八％曾收到威脅訊息。

    資訊氾濫 影響批判性思維培養

    王淑貞表示，資訊氾濫會影響學生批判性思維的培養，過度依賴社群媒體易沉浸於虛擬世界，恐削弱現實人際互動，甚至產生類似「電子成癮」現象，適度降低手機使用，有助學生投入同儕互動與正向發展。

    入校統一保管 向學生說明益處

    王淑貞指出，英國教育部推動校園無手機環境採多元管理方式，包括全面禁止攜帶手機到校、入校後統一保管，或放置於專用收納設備，上課期間不得取用，建立完善保管機制，同時學校需向學生說明限制手機的原因與益處，協助理解無手機環境對學習與人際互動的正面影響，而非僅以禁止作為管理手段，透過持續引導，培養學生自律能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播