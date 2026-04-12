矽光子》15年前就投入 李三良衝刺光學傳輸400GB

台灣科技大學電子工程系講座教授李三良研發「矽光子光學雷達晶片」，體積大幅縮小，有助未來無人機、自駕車性能提升。（李三良提供）

矽光子已成下階段半導體趨勢，台灣科技大學電子工程系講座教授李三良在十五年前就投入，目前已做出光調變器每秒傳輸二百GB，衝刺四百GB的商用規格，同時做矽光子微型光學雷達感測器，有助自駕車、無人機等性能提升。

光學雷達感測器 助無人機升級

李三良表示，二〇二一年啟動實驗室，著重光電晶片設計，包含矽晶、雷射、光收發器及調變器等，進行光到電、電到光的轉換，實現光纖網路訊號直通矽光子晶片的整合運算。

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其中光調變器單通道已達每秒傳輸二百GB，四百GB是商用規格，李三良說，將打造有四條光纖通道的矽光子晶片，每條光纖一次有四個光的波長通過，一個波長每秒二百GB，整體極速將達每秒三．二TB（Terabyte），足以應付未來AI龐大即時運算需求。

李三良也利用矽光子晶片製造光學雷達（LiDAR）感測器，較傳統雷達的空間解析度高出一萬到十萬倍，缺點是成本高、體積大，實驗室目前已經製作出銅板大小的晶片，可偵測範圍達二百公尺，讓無人機、自駕車再提升性能。

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