矽光子》領先全球驗證標準 加速商用

國研院台灣半導體研究中心提供相關矽光量測技術服務平台，有助產學界驗證評測。（半導體中心提供）

矽光子可望突破傳統銅線的資料傳輸瓶頸，每秒達四百GB高速，助攻AI運算及前瞻應用，提升百工百業都融入AI生活圈，國家實驗研究院旗下的台灣半導體研究中心，協助台灣廠商引進國外先進共封裝光學（CPO）技術落地，並領先全球推動光學結合電學的驗證標準，提供產業供應鏈支持。

矽光子 支持AI運算及前瞻應用

半導體中心技術總監莊英宗表示，光子雖傳導快、低耗能，但相關零件較大，矽光子靠先進封裝技術，將傳統光傳輸模組微縮整合，他並提到，台灣過去有「兩兆雙星」推動面板產業，光電業基礎還在，可經輔導轉型、切入先進半導體領域。

請繼續往下閱讀...

莊英宗也指出，目前台積電在CPO領域有最前瞻的發展，但成熟製程也需要CPO，半導體中心已協助聯電公司與比利時微電子研究中心（imec）合作，引進iSiPP300矽光子製程，開發十二吋矽光子平台，該技術在台灣落地。

全球最重要的公司都須來台

而因為矽光子要將光學跟電學整合設計，其是否有效與良率等也須驗證；莊英宗表示，半導體中心也將推出全球最早的驗證標準，並透過「矽光子SIG協作平台」，串聯台灣半導體上中下游，加速技術標準化與商業化，有矽光CPO核心關鍵技術，台灣將成為AI軟硬體整合中心，屆時全球最重要的公司都必須來台。

國研院國網中心日前正式啟用「雲端算力中心」，其中矽光子科研也將有助未來資料高速傳輸景。 （國科會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法