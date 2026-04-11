京華城案判決書公開 議員關切撤銷容獎

中石化要賣京華城廣場，台北市多名議員擔心有爭議的廿％容積獎勵被一起打包出售，台北市長蔣萬安第一時間表示，看到判決書就會進行相對應的處置，昨台北地院將判決書全文公開上網，蔣萬安在議會答詢時表示，會依行政程序法發文鼎越來陳述意見，接下來啟動專案小組做出決定。至於是否會主動撤銷容獎，蔣萬安未明確回覆，表示會由調查小組開會做出決定。

市議員許淑華出示判決書資料說，第一六五、一六六頁明確寫著「鼎越公司取得價值一二一億五四五萬六七四八元之不法容積利益」、以及「京華城公司因而取得本案土地最高廿％不法容積獎勵」，寫得很清楚是不法容積，問蔣萬安要不要直接取消京華城的容積獎勵。

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蔣萬安表示，只要獲知判決的完整內容，就會請都發局、法務局即刻深入了解，「今天就會依行政程序法第卅九條，發文給鼎越要求來陳述意見」，接下來會啟動專案小組做出決定。許淑華追問會主動取消容獎嗎？蔣萬安跳針回答依行政程序法，強調必須踐行、完備法律程序，時間到就會召開專案小組，調查後由調查小組開會做出決定。

接著質詢的市議員王閔生說，行政程序法第卅九條是「行政機關基於調查事實及證據之必要」，法院已經幫忙調查，判決書也告知是不法的容積獎勵，市府「是要以拖待變嗎？」應該要給出一個時間表，給社會大眾一個交代。蔣萬安否認以拖待變，強調法律程序必須完備，避免貿然地做決定而引發爭議，造成後續可能衍生行政救濟。

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