議員索資7題 北市府只回57字

台北市長蔣萬安在議會休會期間推出多項需追加預算新政，市議員張文潔昨質詢指市府同仁都不知完整規劃配套，對議員索資回覆慢且敷衍，內容不到百字，甚至要議員去看新聞稿，痛批「已讀亂回」，已不只是行政效率，而是行政誠信問題，是架空議會的監督權。蔣萬安否認，並表示政策都有充分討論及完整的配套。

蔣萬安否認敷衍︰政策有充分討論及配套

台北市議會昨進行第二天市長施政報告，連續兩天都有議員質疑市府利用休會大開支票，政策及財源缺乏周延規劃；市議員陳賢蔚昨在議會質詢則準備了「驚喜箱」給蔣萬安抽，嘲諷他施政像摸彩一樣，局處首長來不及編預算，承辦同仁來不及寫入施政報告，讓長期關注相關議題的議員感覺被突襲，連社會專業團體也都來不及表示意見。

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張文潔質詢時表示，上個會期市府因「索資三天回覆」引起爭議，蔣萬安說彈性處理，結果不管多急，回覆都超過三天；而最近推出的育兒減少工時計畫，她擬了七個問題索資，一等再等只等到兩行字，扣掉題目總共只有「兩百四十八家事業單位提出申請，產業別有批發及零售業…等」五十七個字，怒批消極、敷衍的「太誇張」。

她再舉營養午餐索資，答覆最後竟寫「後續將以公文及新聞稿等管道對外正式說明」，是「叫我去看新聞稿嗎？搞什麼啊？」痛批這已經不是行政效率，而是行政誠信問題，架空議會監督權。

對此，蔣萬安答詢時表示，政策在各局內都有充分溝通，同仁的回覆意思是當有相關確定的作法，就會跟議員說明；並強調相關政策都有充分的討論跟完整的配套。

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