北市府擬賣捷運聯開宅 挨轟短視近利

民團、跨黨派議員齊聲抨擊犧牲居住正義 蔣萬安︰部分購回作社宅

為償還高達一五八〇億元的自償性債務，台北市政府捷運局規劃出售「二〇二五年以後新分回聯開宅」、「出租中三房以上住宅」及「部份商辦」類別的捷運聯開宅，多個民團以及跨黨派台北市議員昨上午召開記者會，呼籲蔣市府為居住正義懸崖勒馬，議員批評市長蔣萬安短視近利讓台北市變成「坐在黃金上的乞丐」。北市捷運局回應，處分聯開宅有其必要，也已調整租售策略，出租中兩房以下聯開宅暫保留出租，部分位於北市三房以下住宅由北市都發局以市價購回作為社宅。市長蔣萬安昨下午也在議會說，都發局已編列四十億元挹注社宅基金，將用於購買聯開宅作為社宅。

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出售限出租中3房以上、部分商辦

民眾黨籍北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、民進黨籍北市議員簡舒培、社民黨籍北市議員苗博雅攜手OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟召開記者會，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，首批出售案（中和高中十五戶）已送交議會，數量不大卻具有指標性意義，一旦議會通過，將形同為後續一系列出售聯開住宅作法開綠燈。

首批推中和高中案15戶 價值3.2億

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，蔣萬安競選時提出五萬戶社宅政見，捷運聯開宅就是一個來源，質疑賣聯開宅是政策矛盾，局處各自為政，對社宅存量沒有幫助。崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，雙北市是台灣租屋最困難地區，台北市需要更多的社宅滿足居住需求，捷運聯開宅交通便利、生活機能佳，是協助青年家庭、中產及弱勢的重要資產。

陳宥丞說，社宅比例應達到五％以上才有效益，市府不應賤賣資產犧牲居住正義。黃瀞瑩說，未來預計出售包含中和高中聯開宅十五戶價值三．二億元、三重捷運站聯開宅二五七戶總價一四〇億，還有租期屆滿的聯開宅與商辦十三戶，二八五戶總值逾一五〇億，蔣萬安在市政會議只用「照案通過」四個字就要拋售上百億市產。

簡舒培批評，台北市不缺錢，跨黨派議員也幾乎都反對賣聯開宅，捷運局如果要自償經費，都發局可以把聯開宅承接下來變成社會住宅。

苗博雅說，北市府的社宅成績單慘不忍睹，未來要賣的聯開宅的數量已經直逼蔣新增的戶數，不解政策邏輯。

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