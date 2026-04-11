《竹縣》團膳公司被爆環境髒亂 肥鼠亂竄

新竹縣團膳公司「膳鮮」遭爆中央廚房環境髒亂，現場還竄出幾隻肥大的老鼠。（民眾提供）

新竹縣團膳公司「膳鮮」遭踢爆中央廚房環境髒亂，食材裝籃後隨便放在地面招來鼠患，甚至波及鄰居，鄰居林男崩潰在Threads上影片、照片齊發引起外界譁然，林男更指控無黨籍縣議員林昭錡是背後的實際經營者。

議員林昭錡妻子稱是房東

林昭錡的妻子楊淑禎代為喊冤說，他們只是房東不是經營者，昨天得知此情況，已火速跟膳鮮合意解除租約，即日起不會再有膳鮮的車輛、食材進出或擺放在地上的情形。

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業者︰是倉庫 與地主解約

謝姓業者代表說，現場是倉庫不是央廚，食材全部密閉冷藏儲存，且附近的住家並不多、周圍環境相當空曠，導致鼠類確實不少。由於已跟地主解約，即日起不會再有囤積食材、車輛停放等行為，現場環境清潔計畫預計一週內恢復原狀，沒有任何營業行為。

環局稽查已改善 將再追蹤

縣府環保局表示，前天（九日）已到場稽查，確認業者已自行改善，現場未發現髒亂狀況，後續會持續追蹤複查。縣府衛生局稽查員昨天因該處已退租、沒有營業，所以轉到膳鮮另處營業據點查核，仍發現有截油槽、地板、排油煙機等髒亂不潔，及冷凍庫外面地板破損等情況，已要求限期改善，屆期會到場再複查。

爆料者在網路上發出的照片、影片，因可清楚看見幾大袋洋蔥放在塑膠籃後就直接放在地面，旁邊的紙箱還竄出幾隻肥大的老鼠，現場排油煙管有著厚厚一層黑油，地面也滿是未洗乾淨的油渣，路旁就是業者的回收場，且擺滿紙箱、油桶以及用過的塑膠籃，因團膳倉儲環境髒亂，引發群眾譁然及留言抨擊。

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