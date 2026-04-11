桃市無償撥地給陽明交大 建醫療園區沒進展

桃園市政府將桃園機場捷運A19桃園體育園區站附近一處面積約二．三公頃的文教用地，無償撥給國立陽明交通大學新建教學醫療園區，民進黨桃園市議員黃崇真昨表示，市府二〇一九年即與陽明交大簽訂合作意向書，但該處土地至今仍是空地，必要時，市府應考慮收回土地另行規劃；副市長王明鉅回應，已要求學校須於今年底前提出具體可行的開發方案。

市府要求年底前提開發方案

桃園市議會定期會昨天議程為市府教育局工作報告，黃崇真質詢指出，無償撥給陽明交大的文教用地，位於中壢區文智路與文德路間，鄰近機捷A19站、桃園市立兒童美術館、青塘園等地，地點極佳，但多年來仍是閒置空地，僅在大型活動時作為臨時停車場，至今未能充分利用，實在很可惜，陽明交大對該用地的規劃始終未定案，市府應積極處理，不該繼續等下去。

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市府教育局官員說明，市府與陽明交大三月間曾召開會議，校方希望找到合作開發的廠商「新建醫院」，未來也可作為醫學院學生的實習場域，但目前尚未找到廠商；王明鉅表示，陽明交大有醫學院、附設醫院，對於學校想新建醫院的構想，市府樂觀其成，但學校提出的開發期程時間過久，市府已要求校方今年底前須提出具體可行的方案，「不能再拖」，否則合作意向書已經過期，市府不排除重新規劃。

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