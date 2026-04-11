紓解林口龜山塞車 新北桃園推「新桃林線」輕軌

「新桃林線」輕軌小檔案。（記者謝武雄整理）

「一車到底」 整合桃園長庚線與林口線 未來通勤可省40分鐘

「桃林鐵路」曾是桃園火車站運煤至林口火力發電廠的產業鐵路，二〇一二年停駛後成為民眾的共同回憶，由於桃園市政府規劃「桃園長庚線」、新北市政府推動「新北林口線」，均屬輕軌捷運，兩市共識整合成「新桃林線」，桃園市長張善政與新北市長侯友宜等人昨到跨市銜接節點現勘，象徵兩市軌道建設合作邁進，可行性研究預計今年內提送中央審查。

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有助改善華亞科技園區交通動線

張善政說明，「新桃林線」路線起自桃園火車站，串聯上下龜山地區、林口長庚醫院、林口新市鎮、長庚大學、體育大學及華亞科技園區，並延伸至新北林口，將成為貫穿兩市的重要交通廊帶；新桃林線也兼具地理意涵與歷史記憶，呼應早年運煤用途的桃林鐵路，延續地方共同記憶與文化脈絡。

張善政強調，桃園、新北生活圈緊密相連，已有桃園機場捷運，建設捷運三鶯線延伸八德，捷運棕線則是桃園火車站到新北新莊迴龍，未來新桃林線完工後，可發揮一加一大於二的效果，有效紓解桃市往返林口長庚醫院醫療需求的交通壓力，有助於改善華亞科技園區通勤動線，以往林口民眾要搭火車只能到台北火車站，以後透過新桃林線至桃園火車站轉乘台鐵南下。

可行性研究今年提送中央審查

新北市長侯友宜表示，林口與龜山區面臨嚴重的交通壅塞，新北與桃園攜手推動「新桃林線」，整合原規劃的新北林口線與桃園長庚線，全面提升通勤效率，兩市府將密切協作，預計今年提報可行性研究報告送中央審議，積極爭取計畫核定，讓兩市民眾共享更便捷完善的軌道運輸服務。

全長26公里 可望服務80萬人口

桃市府捷運工程局長劉慶豐說，新桃林線路線全長約廿六公里，其中，平面段四．一公里、高架段廿一．九公里，建置卅二座車站、兩座機廠，爭取中央核定計畫，目標二〇三九年完工，通車後可望服務龜山、桃園與林口的八十萬人口，未來從林口「一車到底」，便利前往華亞科技園區或桃園火車站，可節省卅至四十分鐘的通勤時間，提升五十％桃園捷運運量。

桃園市長張善政（左）、新北市長侯友宜（中）共同宣布新桃林線計畫。 （記者謝武雄攝）

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