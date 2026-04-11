新北創客祭開跑 十大活動全齡共享

金山高中、十分國小與新平溪煤礦博物園區共同研發「環保天燈」。（新北市教育局提供）

為鼓勵全齡共享創客學習，新北市教育局昨宣布「新北創客祭」今天起至五月十六日，展開共四十九場次的「家庭創客日」，共一千二百多個名額，多個場次開放即額滿，部分場次再加開名額；今年暑假將推出「Maker暑期創客營」，八所創客學校加碼開設二百多個名額進階課程。

教育局長張明文表示，創客教育強調「實作」、「創意」、「整合」及「自學」精神，正是AI時代孩子最需要具備的關鍵能力，今年推出十大活動，從幼兒到樂齡、從學校到產業，並發布「新北創客地圖」，串聯國立故宮博物院、國立台灣科學教育館、新北市美術館等多元場域，以及四十九所創客社群學校、新北青創五股自造基地、十一座觀光工廠，以及十一間自造教育與科技中心。

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教育局指出，今年創客祭也推動「扶老攜幼」的全齡創客課程，結合法鼓山社會大學及慈濟光隆日間照顧中心等單位，相關資訊可至新北市技職教育資源網查詢。

此外，新北市環保局為喚起民眾對本土生態的關注，與「綠書店」合作，今明兩天在中和區四號公園創意廣場舉辦「淼渺書市集」，結合閱讀、市集與互動體驗，重新找回守護台灣珍貴物種的初心。

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