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    首頁 > 生活

    女童遭當眾扯衣 板橋私幼女園長交保

    2026/04/11 05:30 記者黃子暘、劉詠韻／綜合報導
    板橋區私立欣勵德幼兒園爆出涉嫌不當對待幼生情形。（新北市教育局提供）

    板橋區私立欣勵德幼兒園爆出涉嫌不當對待幼生情形。（新北市教育局提供）

    新北市板橋區私立欣勵德幼兒園爆出涉嫌不當對待，市議員劉美芳昨陪同六歲受害女童父母召開記者會，出示相關證據，指就讀大班的受害女童在吃飯時間不慎弄濕男同學褲子，遭陳姓女園長當眾拉扯上衣至頭部、遮蔽臉部後擰轉衣物，還拉女童的腿試圖脫去女童褲子，導致女童掙扎後背部挫傷，家長驗傷提告園長、園方。陳姓園長移送新北地檢署偵辦，昨傍晚向法院聲請羈押，法院裁定諭知具保五萬元。

    欣勵德幼兒園 家長控不當對待

    教育局說，該園監視器畫面顯示，陳女二日中午確有拉扯幼生衣物、衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，已要求停職並接受調查，如查證屬實最重可處六十萬元罰鍰，並終身不得任職幼兒園；情節重大者，園方最重可處廿一萬元罰鍰，並廢止設立許可；另外也查獲該園有幼小混齡教學及師生比不符規定等違規，依法裁處十二萬元，並依規定公告園所名稱。

    教育局︰已要求停職接受調查

    記者致電該園試圖尋求負責人等回應，接電話者連聲表示「不在、不在」後便掛電話。

    受害童雙親指出，二日父親發現女兒背部受傷，詢問時孩子稱是玩耍時受傷，追問還出現抗拒情緒，直到見到母親才情緒崩潰告知受虐；園長當眾脫女兒衣物並未詢問女兒意願，擔心未來會影響身心發展，重罰毫無意義，幼兒園換名字、換負責人一樣可以再開；另外，曾就讀該園的長子也表示曾被打過。

    劉美芳說，受害女童事後畏懼上學，此園並非首度涉嫌不當管教，周邊鄰里早有耳聞，園方涉嫌以施暴後給孩子糖果等手段安撫，要求教育局徹查。

    新北市議員劉美芳（右二）陪同6歲受害女童父母舉行記者會。（記者黃子暘攝）

    新北市議員劉美芳（右二）陪同6歲受害女童父母舉行記者會。（記者黃子暘攝）

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