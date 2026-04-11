輕軌跨市銜接 新北桃園推「新桃林線」

桃園市長張善政（左）、新北市長侯友宜（中）共同出席「新桃林線」計畫。（記者謝武雄攝）

紓解塞車 整合桃園長庚線與林口輕軌 未來林口可一車抵桃園車站

新北市林口區緊鄰桃園市龜山區，每日有高達八十四萬往返旅次，交通壅塞嚴重，新北市、桃園市合作推動桃園長庚線（桃市初步規劃採輕軌系統）、新北林口輕軌銜接整合「新桃林線」，新北市長侯友宜與桃園市長張善政昨日共同會勘位在桃園市的跨市銜接節點。規劃「新桃林線」全線總長廿六公里，將設廿九座高架車站及三座平面車站，完工後，林口可一車前往華亞科技園區或桃園車站，可行性研究預計今年內提送中央審議。

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可行性研究今年內送中央審議

林口輕軌規劃連結機場捷運A8林口長庚醫院站與A9林口站的「Ｘ型」輕軌，全長約八．二二公里，共設十二座高架車站；路線規劃起於A8，沿文明路向東行經文明一街跨越國道一號至林口樂活公園，經文化一路一段，向西行經忠孝路，向北行經文化二路，至中山路向東行駛，向北粉寮路一段至粉寮路二段，並設置往林口工一工業區延伸路線及往A9林口站延伸路線。

桃園長庚線起自長庚大學，經龜山區文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、桃園區三民路、萬壽路，終點桃園火車站，全長十七公里，全案已在期中審查作業。

可節省25至40分鐘通勤時間

侯友宜指出，新北市林口區、桃園市龜山區、桃園區人口已達八十萬人，且林口又具重要醫療、科技產業聚落，為紓解道路交通壓力，兩市合作推動「新桃林線」；林口輕軌去年九月經交通部同意備查納入新北市捷運優先推動路網，正與桃園長庚線合作共同辦理可行性研究，「新桃林線」完工後，旅客可從林口一車前往華亞科技園區或桃園火車站，節省廿五至四十分鐘通勤時間。

張善政說，新北、桃園市生活圈緊密相連，除機場捷運外，捷運三鶯線也會延伸到桃園八德，捷運棕線則是桃園火車站到迴龍，「新桃林線」除可紀念二〇一二年停駛的「桃林鐵路」外，未來林口地區民眾要搭火車可以南下至桃園車站轉乘。

新北市捷運工程局長李政安表示，今年會將「新桃林線」可行性研究報告提報中央審議。

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