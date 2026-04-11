花蓮國中小課輔鐘點費 調升2成

教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費廿％，追溯至去年九月生效，但未同步調高課後輔導鐘點費，花蓮縣教師會要求一併調高，避免「加班」性質的課後輔導鐘點費低於白天鐘點費。花蓮縣府教育處表示，國中調高至五四〇元、國小四八〇元，追溯至今年二月起實施。

國中調高為540元、國小480元

花蓮縣教師會秘書長陳源豐表示，因教育部並沒有訂定統一的課後留園鐘點費支給標準，肯定縣府這次積極回應教師團體及第一線教師心聲，美中不足的是沒有一起檢討縣立體育高中的課後輔導費用、公立幼兒園課後留園衍生的教師鐘點費，未來希望也能同步調漲。

請繼續往下閱讀...

教師會︰盼體中及公幼也調漲

今年一月花蓮縣教師會曾反映，國小課後照顧、國中高中第八節課後輔導鐘點費，在教育部宣布調高國中小代課、兼任和超鐘點教師上班期間的鐘點費，國中調升至四五五元、國小調升至四〇五元後，因為課後輔導的鐘點費未同步調漲，造成具有加班性質的課輔鐘點費（國中四五〇元、國小四百元），低於白天班鐘點費。

教育處長翁書敏指出，原本要等教育部修法調高，縣府與多個縣市政府討論後決定先行以縣預算支應，調幅比照教育部導師費、代課鐘點費調高廿％，國中課後輔導鐘點費由現行的四五〇元調升至五四〇元；國小則由四百元調升至四八〇元，一年經費約需一千四百萬元。

翁書敏說，許多來自隔代教養、單親或雙薪家庭學童，放學後家長還在上班需要陪伴，花蓮縣一百多所中小學課後輔導班都是免費，教育部補助中低收、低收學生費用，一般生是縣府付錢，除指導家庭作業、推廣閱讀寫作外，也兼顧生活照顧與團康體能活動，改善偏鄉學習落差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法