反名間焚化爐 温世政提「雞尾酒療法」

温世政（ 左三）昨與立委羅美玲（左四）、名間鄉長陳翰立（右三）、南投縣議員吳棋楠（左二）、沈夙崢（左一）等人，在立法院舉行雞酒療法解決垃圾問題記者會。（温世政團隊提供）

南投縣府選在名間鄉設焚化爐引發地方抗爭，民進黨南投縣長參選人温世政等人，昨在立法院提出「雞尾酒療法」解決縣內垃圾問題，會中農業部官員重申，名間是重要茶產區，焚化爐選址地點是特定農業區，不宜設置。縣府環保局則回應，屏、嘉焚化爐用地也是農業特定區，未來該焚化爐不會造成污染。

農業部重申選址地不宜

温世政昨與立委羅美玲、名間鄉長陳翰立、南投縣議員吳棋楠、沈夙崢等人，在立法院舉行「温ㄟ雞尾酒療法，解決南投垃圾問題」記者會，温世政提出資源回收率提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作等五種配方，即能消化南投縣每日二五九噸的垃圾量。

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環境部官員表示，該解方與中央多元化垃圾處理精神一樣，源頭減量、公私協力考驗執政者的魄力。農業部官員則重申，縣府選址地點是特定農業區用地，其中茶產業是全國重要茶葉生產基地，建焚化爐應另外選址。

南投縣環保局長李易書指出，屏東、嘉義焚化爐也用特定農業區土地，後來變更環保用地，屏嘉可以，南投縣為何不可？

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