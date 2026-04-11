台中好孕專車上路9個月 使用率僅52％

台中市好孕專車去年七月上路，台中市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人指出，社會局原預估有一萬一千二百名媽媽受惠，但去年申請核准人數僅五八二〇人，使用率約五十二％，近半孕婦並未申請；社會局長廖靜芝指出，已有七萬餘人次申請使用，未來加強宣導並將評估納入多元車隊，提供更充裕服務。

謝家宜指出，社會局去年編列七千萬元實施好孕專車，預估有一萬一千二百人受惠，但去年申請核准的人數僅約一半，部分原因可能是社會局並未回溯照顧產後六個月內的產婦及嬰兒回診需求。

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另也有孕婦反映不易叫到車等狀況等，包括新北、桃園市建立好孕司機獎勵金制度，新北、高雄市今年加碼，增加趟次、每趟金額、延長使用期限等，台中市應儘速檢討，更符合孕婦需求。

陳雅惠也指出，台中好孕專車看似已有逾七萬人次使用，但不少孕婦反映申請與使用流程高度仰賴APP操作，若遇到系統不順或叫不到車，孕婦恐無法即時使用補助。

廖靜芝說，會再加強宣傳並評估引進多元車隊，同時研議結合區公所與婦產科診所等據點，協助孕婦熟悉操作流程。

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