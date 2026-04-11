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    首頁 > 生活

    台中分里停止規劃 盧秀燕挨批「躺平」

    2026/04/11 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    台中市人口已逼近二八七萬人，有卅五里超過四千戶達分里標準，里鄰大小不一，里長「同酬不同工」怨聲載道，台中市長盧秀燕任期倒數計時，昨多名議員關切迄今未見分里規劃，民政局長吳世瑋卻指出，因協調多年地方難能取得共識，分里依規定須在選舉前一年提出，已不及在今年九合一選舉前提出，已停止分里規劃；發言引起嘩然，多名議員痛批盧市府任期還未結束，竟從擺爛直接「躺平」。

    議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等指出，台中里鄰人口數不一，早從盧秀燕上任市長第一年，各黨議員多次代地方反映里長「同酬不同工」問題，促儘速啟動分里作業，盧秀燕八年任期進入倒數計時，分里還無下文。

    吳世瑋指出，因多年協調未能取得地方共識，無法在今年九合一選舉前一年提出分里，相關規劃全部停止。

    陳淑華痛批，盧市府分里作業從擺爛竟直接「躺平」；議員蕭隆澤也酸，他以前當鄉長時把十三個村分成十六村，「市長比鄉長還遜」。議員曾朝榮更怒斥，北屯廍子里三萬多人已能分出三個里，盧市府全丟給里長一人負責，有把基層壓力放心上嗎；議員江肇國、周永鴻及蔡耀頡等也批評，盧市府分里案卡八年，擺明無溝通及行政能力。

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