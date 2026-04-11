台中職場新鮮人年薪41.3萬 六都墊底

市議員施志昌（右）與林祈烽針對台中市年輕族群的薪資困境提出強力抨擊。（記者張軒哲攝）

議員指工作3年後 薪資增幅也落後北市快4萬 勞工局︰跟產業結構有關

台中市議會十日進行民政業務質詢，市議員施志昌與林祈烽引用勞動部資料指出，台中市畢業生首年年薪為四十一萬三二四〇元，薪資在六都中敬陪末座，薪資增幅也落後北部，台中市職場新鮮人根本是「地獄開局」，薪資處境慘不忍睹；勞工局長林淑媛表示，跟產業結構相關，已辦理「青秀樂台中二．〇方案」提供新鮮人求職協助。

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施志昌︰叫台中年輕人如何看見未來

施志昌引用勞動部二〇二三年針對各縣市統計數據指出，台中市畢業生首年薪資平均僅為四十一萬三二四〇元，在六都之中位居末座，不僅遠低於台北市的四十九萬餘元，甚至輸給台南與高雄，台中市職場新鮮人的薪資處境慘不忍睹，對台中的新鮮人來說根本是「地獄開局」（源自電玩遊戲術語，形容一開始就處於極端不利、困難重重且幾乎看不到希望的起點）。

施志昌表示，台中的薪資問題不僅是「起跑點」輸人，連「耐力賽」也跑不動，根據數據顯示，即使工作三年後，台中畢業生的年薪排名僅上升一名，仍位居倒數第二，台中市就業三年後，預計薪資漲幅增加約七．四萬元，遠不及台北市的十一．一萬元，台中起薪比別人低，工作了三年也追不上，叫台中的年輕人要如何看見未來。

議員建議市府 強化新鮮人競爭力

施志昌質疑，市府雖不斷強調招商引資，但為何多數畢業生仍領著六都最低的起薪？他懷疑市府引進的職缺多數仍集中在低薪的服務業或傳統製造業基層。

施志昌表示，當雙北與桃園的薪資大幅跳升時，台中的年輕人卻卡在低薪陷阱裡，若低薪環境不改善，台中辛苦培養的子弟最終將流向北部與桃園，他當場向市府提出，專案調查低薪產業、招商指標、強化新鮮人競爭力的建議。

林淑媛︰已辦理求職方案助畢業生

林淑媛表示，台中的低薪問題與產業結構有關，且工具機產業因過去幾年受到國際情勢影響，加薪幅度也不多，服務業雖然起薪低，但績效獎金高，勞工局每年辦徵才都是以高薪職缺為優先，並辦理青秀樂台中二．〇方案提供新鮮人求職協助。

六都畢業生平均年薪

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