台灣台語及台灣客語文學獎 「食百五」永生科幻台語小說 奪學生組首獎

教育部主辦「第10屆台灣台語及台灣客語文學獎」10日頒獎，以科幻手法討論永生，成大碩士生沈宛瑩（右）〈食百五〉拿下台語小說學生組首獎。左為教育部次長劉國偉。（記者羅沛德攝）

教育部主辦「第十屆台灣台語及台灣客語文學獎」昨日頒獎，小說類學生組第一名由成功大學碩士生沈宛瑩作品「食百五」奪下，從俄羅斯總統普廷和中共總書記習近平秘密會晤提到未來人類會活到一五〇歲為發想，以科幻手法討論永生與記憶，對器官移植提出反省。她說，用自己的母語和設計專業寫科幻小說「很有感」。

出生於雲林斗六沈宛瑩，五年前在紐西蘭留學時遇到COVID-19疫情，和同學線上學台語，啟發她用台語創作。她說，前兩次拿到第三名，這次獲第一名很意外也開心。

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沈宛瑩表示，「食百五」的主角是一四九歲的永生部長，在過一五〇歲前，遇到死裡逃生的小孫女化身記者採訪他，祖孫兩人的互動，帶出器官移植及人類追求永生的省思。今年共有六九一件作品競逐桂冠，創歷屆新高。

現代詩寫光復重建 郭功臣教師組第一名

客語創作方面，主題同樣圍繞家庭與記憶，現代詩學生組第一名李永義「企竳」寫出對家人的牽掛；教師組第一名郭功臣「光復」描寫災後重建與土地情感；社會組第一名王品渝「濛沙煙」則以煙霧意象隱喻被遮蔽的歷史，帶出對正義的反思。

客語散文學生組第一名劉惠月「撈起一個三歲子」以童年記憶勾勒親情；教師組第一名吳明芬「望」與社會組第一名梁純綉「暗夜个雨水」，描寫父母與子女間細膩而深沉的情感。

小說類展現更多社會議題，教師組第一名郭功臣「Liar」觸及同志成家與身分認同問題，社會組第一名陳志寧「椰仔樹个天頂」從父子關係出發，描寫成長與傷痛。

以科幻手法討論永生，成大碩士生沈宛瑩「食百五」拿下台語小說學生組首獎。（記者羅沛德攝）

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