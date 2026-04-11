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    首頁 > 生活

    南韓電子入境卡 刪中國台灣欄位

    2026/04/11 05:30 記者方瑋立／台北報導
    南韓電子入境卡系統已改版，將我國錯誤標為「中國（台灣）」的「前一出發地」及「下一目的地」欄位刪除。（記者方瑋立翻攝）

    南韓電子入境卡系統已改版，將我國錯誤標為「中國（台灣）」的「前一出發地」及「下一目的地」欄位刪除。（記者方瑋立翻攝）

    針對南韓電子入境卡部分欄位錯列「中國台灣」爭議，韓方網路頁面昨已依先前預告，刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。外交部表示，已注意到南韓電子入境卡於四月十日改版，此舉有助兩國民眾往來與交流。

    南韓政府先前在電子入境卡系統中的「前一出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣錯列為「中國（台灣）」，韓方日前回覆我國，該系統正進行內部行政、技術研議，更新電子入境卡系統，因此我方也暫緩更改電子入境系統等因應措施。

    據中央社報導，南韓外交部日前表示，已經檢討並預計推進刪除韓國電子入境申請書中「前一出發地」及「下一目的地」項目，由法務部進行更改中；這次措施是為了增進訪韓遊客便利性的出入境管理系統簡化，以及統一紙本申報表與電子入境申請書格式的措施，並非僅針對台灣，而是針對所有入境外國旅客。

    維持TAIWAN選項 外交部：有助台韓往來

    記者昨實際登入南韓電子入境申報單系統，前述欄位已經刪除，目前能夠選擇國籍的「國家／地區」欄位中，我國維持「TAIWAN」選項。外交部昨日指出，韓方此舉將有助兩國民眾往來與交流，尊重韓方此次為便利旅客及簡化入境流程所進行的系統調整，期待雙方能在既有基礎上繼續深化雙邊關係。

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