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    首頁 > 生活

    不是詐騙 農林漁牧業普查啟動

    2026/04/11 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院主計總處昨日召開記者會，主計長陳淑姿（中）、代言人沈文程（右）、主計總處國勢普查處長潘寧馨（左）共同出席，呼籲農民全力支持、配合普查工作。（記者羅沛德攝）

    行政院主計總處昨日召開記者會，主計長陳淑姿（中）、代言人沈文程（右）、主計總處國勢普查處長潘寧馨（左）共同出席，呼籲農民全力支持、配合普查工作。（記者羅沛德攝）

    行政院主計總處昨宣布農林漁牧業普查開始啟動，判定訪查九十一萬戶，五月一日起動員一萬名普查人員展開實地訪查作業。主計長陳淑姿表示，四月十至卅日若自主上網填報，即可免除訪員打擾；若有疑慮，可透過「一六五反詐騙專線」確認普查作業，請農民放心配合接受訪查。

    陳淑姿與代言人沈文程昨出席普查啟動記者會，呼籲農民全力支持、配合普查工作，提供詳實普查資料。陳淑姿指出，農業為國家經濟與社會穩定基礎產業，透過五年一次普查可以了解農業經營現況、農地資源利用情形及農家勞動力等主要資訊。

    自主上網填報 可免除訪員打擾

    陳淑姿說，農民可於四月十至卅日自主上網填報，即可免除訪員打擾；五月一日展開實地訪查作業，受訪者仍可於六月十五日前上網填報，凡完成網路填報可參加抽獎，最大獎為十萬元商品卡，總獎金達一百萬元。

    另外，陳淑姿強調，普查員到訪時也會遵守「三不、二會」原則，「三不」是不會洩漏個資、不會詢問與普查表無關的問題、不會要求提供帳戶或存摺；「二會」是會佩戴普查員證，也會遞送致受訪戶函。

    陳淑姿說，民眾若仍有疑慮，可上行政院主計總處網站或來電查證，或向當地村里長辦公室、鄉鎮市區公所、各市縣政府主計處詢問，或透過「一六五反詐騙專線」確認普查作業，請農民放心配合接受訪查。

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