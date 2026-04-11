包裝食品紅黃綠健康標示 下半年上路

食藥署以茶的標示為例。（食藥署提供）

3色分級呈現糖、鈉及飽和脂肪含量

為讓民眾更直觀掌握食品健康程度，衛福部食品藥物管理署與國民健康署合作推動「紅黃綠」食品標示制度，透過三色分級呈現糖、鈉及飽和脂肪含量，協助消費者在選購時快速辨識較健康產品，相關指引已完成研擬，預計今年下半年推出。

簡化置於包裝正面 一眼就能判斷

食藥署食品組組長許朝凱表示，現行包裝食品雖有營養標示，但資訊繁雜不易理解，此次導入紅黃綠分級，將標示簡化置包裝正面，讓民眾一眼就能判斷健康程度。制度採自願性標示，屬政策引導，盼透過市場機制帶動業者朝較健康配方研發。

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許朝凱指出，指引將對外徵詢意見並與產業溝通，今年完成後正式函知，業者亦可依基準先行標示，若標示不實，可依「食安法」處四萬元至四百萬元罰鍰。

廠商標示不實 最高可罰400萬元

國健署科長秦義華指出，標示基準係依國民營養調查結果，考量國人鈉與糖攝取過量情形，並參考世界衛生組織建議攝取量與國際制度，經超過半年研議及至少四次專家會議訂定，整合醫學、營養及食品領域意見，確保兼具科學性與在地適用性。

食藥署說明，紅黃綠標示以每百公克或每百毫升為基準，針對糖、鈉以及飽和脂肪進行分級。

綠色標示為含量較低者：固體食品每百公克為糖低於五公克、鈉一百二十毫克、飽和脂肪一．五公克；液體食品每百毫升為糖低於二．五公克、鈉一百二十毫克、飽和脂肪〇．七五公克。

紅色標示為含量較高者：固體食品每百公克為糖大於十五公克、鈉五百毫克、飽和脂肪四．五公克；液體食品每百毫升為糖大於七．五公克、鈉二百五十毫克、飽和脂肪二．二五公克。介於兩者之間者，標示為黃色。

衛福部指出，「紅黃綠」標示概念於二〇二五年四月二十七日健康台灣全國論壇提出，獲總統賴清德及行政院長卓榮泰支持，後續將持續徵詢各界意見推動，透過政策引導與產業合作，協助民眾建立健康飲食選擇，朝健康台灣目標邁進。

食品營養資訊「紅黃綠」標示原則。（食藥署提供）

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