登錄改公告 藥師：權責分工需明確

動物用藥問題引發各界關注，原訂7月上路的改制措施確定延後實施，並朝「公告制」及「雙軌供應」方向調整，讓飼主鬆一口氣。（記者羅碧攝）

農業部與衛福部昨就「人用藥品供應犬貓等非經濟動物」制度進行跨部會討論，原訂上路的改制措施確定延後實施，並朝「公告制」及「雙軌供應」方向調整。食藥署強調將與防檢署「雙向協作」監督藥物流向；藥師公會全聯會則表示，支持在制度完善下，透過雙軌機制確保藥品供應穩定與用藥安全。

藥物流向 雙向協作監督

食藥署長姜至剛指出，人用抗生素若用於寵物，涉及人與寵物共享的抗藥性問題，抗藥性管理關鍵在於「精準用藥、避免濫用」，否則恐產生超級細菌，影響未來人類治療。

請繼續往下閱讀...

在流向管理方面，將採跨部會合作模式，由防檢署掌握寵物端用藥情形，食藥署監看人用藥流向，透過雙向資料整合共同監督。

衛福部昨也發出六點聲明，包括：一、以尊重生命為政策核心；二、支持由農業部防檢署統籌完善寵物用藥制度，衛福體系全力協作；三、支持現有七〇一項人用藥持續供寵物使用；四、協助動保用藥及醫用氣體之提供與管理；五、強化人用藥流向管理與用藥安全，避免濫用，並降低抗藥性風險，並確保不影響病人醫療需求；六、透過跨部門合作促進制度發展。

對於「登錄制」改為「公告制」，藥師公會全聯會副秘書長李懿軒表示，公會對於簡化行政流程並無意見，但包括品項管理、通報機制及跨部會權責分工，均需進一步討論。

寄存獸醫院 使用後補開購藥證明

昨天會中也討論到「人用藥品寄存於動物診療機構」的可行性，李懿軒說明，此構想是因應急救情境需求，讓藥品所有權仍屬藥局，但可暫時存放於獸醫院，實際使用後再補開購藥證明並完成登錄程序，類似醫院病房急救藥的運作模式，有助提升臨床即時用藥效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法