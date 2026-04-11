701項人藥 免登錄 轉寵物用藥

動保團體前往防檢署關注寵物用藥修法，並派代表送上陳情書。 （記者田裕華攝）

新制延緩上路 維持藥廠直接賣給獸醫、藥局購買雙軌制

獸醫師因缺藥，需採購人類用藥品用在寵物身上，但引發藥品管制問題；農業部昨日邀防檢署、食藥署、疾管署、獸醫、藥師等各機關團體，研商人藥用在寵物的管制辦法修正草案，會中宣布，將由政府直接公告七百多項人藥直接轉為「動物保護用藥」，藥商可直接賣給獸醫，不用再經藥局，但相關配套尚未完善，原定七月一日上路，決議暫緩。

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藥商登錄意願低 甚至不出貨

獸醫鑒於台灣寵物用藥缺乏，常採人藥替代，但藥事法限制藥商將人藥賣給無許可證者，過去動保法放寬獸醫得在缺藥下使用人藥，但獸醫買人藥至今仍處灰色地帶；為解決獸醫及藥商的合法性，二年前防檢署新增「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱新制），原定今年七月上路。

原本新制規定，協商表列七〇一項可用於寵物的人藥，要由藥商向主管機關主動申請為「動保用藥」，但截至昨日僅一四四項登錄，連寵物用氧氣瓶都沒品項登錄，更有獸醫師發現近期藥商已不出貨；寵物飼主也擔心將來要拿著獸醫師開立的處方自行跑藥局、扛氣瓶，更質疑新制將耽誤寵物急救。

飼主質疑新制耽誤寵物急救

昨天研商會議中，針對動保用藥，防檢署首度拋出從核准登記制改為「免登錄」，七〇一項（未來將增為七三二項）經公告直接轉為動保用藥，藥商、藥廠可直接賣給獸醫，亦維持藥局購買的雙軌制。

農業部次長杜文珍強調，守護寵物生命權及醫療權是農業部的使命，新制上路之前，也要求藥商維持現況賣藥給獸醫，避免供藥中斷；但因草案有許多制度待改革，七月暫緩實施。

無飼主野生動物、中藥 待研議

獸醫師代表們對表列人藥免登錄放寬為動保用藥，表態支持，但仍擔心後續藥商不貼標、不出貨等情況，呼籲食藥署發公文給藥商；此外，野生動物無飼主、中藥用於寵物等議題也待研議。

食藥署研究員祁若鳳強調，從人藥流向動保的藥品，不可再回流到人藥。藥商代表昨表態支持動保用藥，但仍有GMP、GDP等規範須遵守。

寵物沒有健保 飼主咬牙付錢

曾姓飼主表示，寵物不會說話，一旦發現生命情況緊急，就真的很危急，無法接受獸醫用藥取得不便，如果需藥品管制，建議追查獸醫師異常購藥紀錄跟用量即可，也希望獸醫診療與用藥可以更透明，畢竟寵物沒有健保，飼主為了毛小孩性命：「即使很貴也只能咬牙付錢。」

動保團體前往防檢署關注寵物用藥修法，許多民眾並帶著自己的毛小孩，前來為寵物用藥的權益發聲。 （記者田裕華攝）

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