為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄老舊公寓電梯補助 9年才10件

    2026/04/11 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄老舊電梯補助案九年來僅十件，不到台北一成，高雄市工務局指出，中央已推出老舊公寓延壽計畫，其中包括電梯補助加碼，將擴大宣導、預計六月受理申請。

    市議員鍾易仲昨天質詢指出，中央推動老舊公寓增設電梯，六都多已建立補助制度並有成果，尤其台北與新北近年申請及完工案皆破百件，但高雄自二〇一七年至今，累計補助僅約十件。

    鍾易仲認為，老舊公寓加裝電梯已成高齡社會重要政策，比較六都條件與成果，台北自二〇一五推動補助，申請與完工案均突破百件，每座電梯最高補助兩百廿萬元，若位於整建住宅都市更新區，補助上限更達三百卅萬元，只需過半數區分所有權人同意即可申請。

    反觀高雄市，雖自二〇一七年推動，補助上限約二一六萬元，與台中、台南相近，但九年來僅補助十件，成果明顯落後。

    工務局長楊欽富說，過去須全體住戶同意才能申請，造成推動困難，目前已放寬為過半數同意即可申請。

    楊欽富指出，中央日前已公告老舊公寓延壽計畫，適用範圍擴大為四至六樓公寓及五樓以下建築，其中電梯設備補助最高可達四百萬元，時間到明年底，高雄約可獲配三億元經費，預計六月受理申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播