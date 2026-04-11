高雄老舊公寓電梯補助 9年才10件

高雄老舊電梯補助案九年來僅十件，不到台北一成，高雄市工務局指出，中央已推出老舊公寓延壽計畫，其中包括電梯補助加碼，將擴大宣導、預計六月受理申請。

市議員鍾易仲昨天質詢指出，中央推動老舊公寓增設電梯，六都多已建立補助制度並有成果，尤其台北與新北近年申請及完工案皆破百件，但高雄自二〇一七年至今，累計補助僅約十件。

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鍾易仲認為，老舊公寓加裝電梯已成高齡社會重要政策，比較六都條件與成果，台北自二〇一五推動補助，申請與完工案均突破百件，每座電梯最高補助兩百廿萬元，若位於整建住宅都市更新區，補助上限更達三百卅萬元，只需過半數區分所有權人同意即可申請。

反觀高雄市，雖自二〇一七年推動，補助上限約二一六萬元，與台中、台南相近，但九年來僅補助十件，成果明顯落後。

工務局長楊欽富說，過去須全體住戶同意才能申請，造成推動困難，目前已放寬為過半數同意即可申請。

楊欽富指出，中央日前已公告老舊公寓延壽計畫，適用範圍擴大為四至六樓公寓及五樓以下建築，其中電梯設備補助最高可達四百萬元，時間到明年底，高雄約可獲配三億元經費，預計六月受理申請。

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