投資逾千億 日月光仁武新廠動土

市長陳其邁出席日月光仁武產業園區基地動土典禮。（記者洪臣宏攝）

陳其邁：高雄過去是招商現在是選商 將創造2200個職缺

全球半導體封測龍頭日月光仁武產業園區廠房新建工程昨天動土，高雄市長陳其邁表示，日月光在仁武園區投資先進測試的園區，總產值已超過原先規劃，「高雄過去是招商，現在是選商」，將針對特定高雄策略發展的產業決定進駐廠商。

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超高效率 土地3月底決標昨天就動工

日月光集團旗下台灣福雷電子攜手穎崴科技與竑騰科技，三案合計投資金額將超過一千億元，創造兩千兩百個職缺，由日月光投控執行長吳田玉偕同陳其邁、議長康裕成、經濟部產業園區管理局長楊志清及產業代表共同動土。

陳其邁透露，日月光的仁武基地土地二月才公告、三月底決標，昨天就動工了，日月光展現了超高效率，市府也是「緊！緊！緊！」，不只日月光，其他半導體大廠也都很急，馬上要地、馬上要建廠。

他說，仁武產業園區跟未來的白埔、聖森路的產業區開發，幾乎都是半導體廠商來洽詢，他強調，「高雄過去是招商，現在是選商。」

導入AI先進智慧製造 帶動廠商技術升級

吳田玉表示，仁武先進測試基地的啟動具有三個重要意義，首先，預計日月光會投入超過一千億元、創造二千億元的產值；其次，將創造逾兩千個技術職缺，持續深化與在地大專院校的合作；第三仁武基地將導入AI最先進的智慧製造，透過以大帶小的策略，帶動在地廠商技術升級。仁武基地一期預計於明年四月營運，二期則將於明年十月啟用。

1期明年4月營運 2期明年10月啟用

高雄市經發局指出，福雷電子新廠將導入晶圓測試、晶片測試及先進封測整合服務，強化日月光集團在全球封測市場的技術深度。穎崴科技在高階測試座領域具全球競爭優勢，竑騰科技則專注於高效散熱解決方案，此次共同進駐，補齊高雄「半導體S廊帶」高值化關鍵拼圖。

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